En la última sesión ordinaria, los concejales de Cutral Co aprobaron la reestructuración del presupuesto del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) con el voto negativo de Omar Pérez y el positivo de todo el resto de concejales.

Según explicó el concejal Fabián Godoy, se mantuvo una reunión con el director Cristian Perotti que explicó cómo se había llegado a esa reestructuración o cambio del presupuesto inicial.

“Tuvimos la noticia de que las regalías mejoraron en un monto muy significativo lo que es bueno para las dos comunidades”, dijo Godoy. Y consideró que Perotti dio “argumentos aceptables y convincentes al hablar de la forma que se manejan los fondos”.

Como ingresó más dinero, desde el directorio del ENIM se debía informar a los dos concejos deliberantes el nuevo destino de los fondos.

El concejal Hugo Deisner apoyó el reestructurado aunque pidió que se preste atención a que las personas que trabajan en El Mangrullo sean de Cutral Co y Plaza Huincul. “Hablamos con representantes del gremio Camioneros y nos dijeron que solamente el 20% del transporte es local, que el resto viene de afuera”, dijo el edil y agregó que ya no se informa cuántas personas de Cutral Co y Plaza Huincul trabajan en el yacimiento.

El concejal de Comunidad, Omar Pérez, consideró que el presupuesto reestructurado tiene partidas con montos excesivos como la de publicidad. Y que por ello votaría en contra.