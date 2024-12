El gimnasio municipal General Enrique Mosconi fue el escenario del emotivo cierre del torneo de Fútbol Infantil Comunitario, organizado por la subsecretaría de Deporte y Juventud de Cutral Co, este viernes por la tarde.

Cientos de chicos, junto a sus familias, celebraron un año de esfuerzo y diversión, recibiendo trofeos y reconocimientos en un evento que quedará en la memoria de todos los participantes.

El torneo reunió a equipos de las categorías 2008 hasta los más pequeños de la 2019, que disputaron los torneos Apertura y Clausura. En la premiación participaron el intendente municipal, Ramón Solano Rioseco, miembros del gabinete y concejales, quienes compartieron este momento especial con los jóvenes deportistas.

En sus palabras, el intendente destacó: “Este final multitudinario nos llena de alegría porque refleja que hemos cumplido los objetivos del año. Logramos incorporar a los chicos de 13 a 16 años, una etapa crucial para que continúen practicando deporte, y la respuesta fue excelente”.

Además, dijo que: “seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva, con más canchas de césped sintético y mejores condiciones en los mini gimnasios de los barrios. El apoyo del Estado y de las familias es clave para prevenir flagelos como la droga y los malos hábitos. Juntos, podemos construir una sociedad mejor”.

Este evento no solo cerró un año de fútbol, sino que reafirmó el compromiso de la municipalidad de Cutral Co con el deporte como herramienta de inclusión, formación y prevención, porque Cutral Co es más deporte.