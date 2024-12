“A mi Luci no me lo va a devolver nadie. Toda la familia lo lloramos todos los días, pero esto es un alivio”, dijo Leticia Gallardo la madre de Luciano, al término de la audiencia.

Consideró que : “es un pasito más. Para que no quede disfrutando de la vida todos los días, tomando mate, estando afuera cuando mi hijo está bajo tierra”. Leticia sostiene que tal vez Gabriel Abarzúa -acusado por el homicidio de su hijo- quería pasar las fiestas fuera de la unidad policial donde permanece detenido: “y yo tengo que llevarle una flor a una tumba”.

Agradeció especialmente a todos sus familiares, a los amigos y a todos quienes los acompañaron hoy y esperaron afuera del edificio judicial mientras se desarrollaba la audiencia.

Mamá y hermano de Luciano, junto al abogado Omar Pérez

Después, el hermano menor de Luciano quiso hablar para decir que: “todos sepan cómo era mi hermano con todos nosotros, con mi mamá, conmigo que era el más chico. A la hora que fuera me iba a buscar. Ese mismo día que lo mataron me fue a dejar donde mi novia y me dijo que me fuera temprano porque nos teníamos que levantar para hacerle el asado a mi mamá. Y resulta que me tengo que levantar con que me mataron a mi hermano”, describió.

Antes, el abogado que los representa, Omar Pérez, señaló que fue rechazado el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado la defensa privada de Abarzúa. “Nosotros la rechazamos porque es una persona que se puede profugar. Hay testigos que tienen miedo de declarar. El juez de Garantías, Lisandro Borgonovo entendió los fundamentos que dimos y confimó que continuará en prisión”, concluyó Pérez.