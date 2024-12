El Concejo Deliberante debatió el presupuesto elevado por el intendente Claudio Larraza, que presentó números austeros, sin previsión de mayores ingresos pero con una larga lista de obra pública.

En el debate, los concejales de la oposición Fernando Doroschenco y Sebastian Ávila, plantearon que el dinero del que va a disponer el intendente es más que suficiente para que la ciudad finalmente comience a ver obra pública en forma constante. Votaron a favor porque acordaban con el destino que tendría el dinero.

Más allá de la abundancia proclamada, el presupuesto es austero. No se prevé que haya un incremento considerable en los fondos provenientes del yacimiento El Mangrullo, aunque hay perspectivas auspiciosas de subas de producción de gas en 2025 ya que Pampa Energía tiene un 45% de cupo en el gasoducto Néstor Kirchner (ahora Moreno).

El incremento salarial se pauta a la baja, porque hay una perspectiva de que la inflación no supere el 30% y se pone un techo de 40% de máxima, que seguramente será superior a lo que estipule el municipio de Cutral Co. Más allá de ello, el intendente Larraza tendrá un desafío por delante respecto de su relación con ATE, que no se resolverá con el presupuesto sino con negociación y ejercicio político.

El presupuesto es ambicioso respecto de obra pública, ya que prevé la construcción de un puente sobre el canal colector, la recuperación del excine Ruca Lighuen y la construcción de un SAF (Salón de Actividad Física) que en realidad sería terminar el que quedó a medio construir en el parque Perito Moreno.

Como los ingresos por intereses bancarios bajarán producto de la reducción de las tasas, es posible que Larraza sí deba disponer de todos los fondos provenientes del ENIM para cumplir con esa larga lista de obras a realizar.

Según la información oficial, el presupuesto 2025 de Plaza Huincul fija una suma de setenta mil quinientos sesenta y cinco millones novecientos cuarenta mil pesos ($70.565.940.000) previstos para el Ejercicio anual.

Respecto de la obra pública, se prevé invertir $38.123.984.600 para: