El Gallo tuvo las ocasiones de gol más claras y le terminó arruinando el campeonato a San Patricio del Chañar. Los de Cutral Co le ganaron por 2 a 1, además hubo expulsados e incidentes cuando Alianza anotó el gol de la victoria.

El inicio del partido tuvo a San Patricio tomando la iniciativa y al local esperando para salir de contra. Con el viento como protagonista del encuentro, en una salida desde el fondo de la visita, el pase quedaba corto y Alejandro Diaz tomaba la pelota y hacía volar al arquero de San Patricio para evitar el 1 a 0.

A los 30 minutos del primer tiempo Joaquín Rikemberg le daba un gran pase a Braian Gonzalez que ingresaba al área y era derribado por el arquero Luciano Esmiel y Alejandro Diaz cambiaba el penal por gol a los 34 minutos del primer tiempo.

Unos minutos después del gol, una falta sobre Diaz en el medio campo generaba la expulsión de un jugador de cada equipo y la bronca del banco de Alianza. Alan Riquelme por parte de Alianza y un jugador de San Patricio se iban a los vestuarios a los 40 minutos de la primera etapa.

En el cierre del primer tiempo, una entrada sin pelota sobre un jugador de Alianza que el árbitro dejó seguir y volvió a enojar a los simpatizantes y jugadores de Alianza.

El inicio del segundo tiempo fué parecido al primero, Alianza esperaba para salir de contra y San Patricio buscaba llegar al gol con centro desde la izquierda de su ataque. Alianza aguantaba cada centro y en tuvo varias ocasiones para ampliar el marcador pero no las supo aprovechar.

A los 45 minutos del segundo tiempo y luego de una serie de rebotes, la visita lograba el empate en el marcador y el árbitro adiciona cuatro minutos más de juego. Cerca del final del partido Alianza recuperaba una pelota en el medio y jugaba rápido hacia adelante. Braian Gonzalez la dejaba pasar la pelota y Enzo Muñoz encaraba hacia el arco encontrando solo a Leandro Cerda que remataba al arco y anotaba el 2 a 1 final.

En medio de los festejos, el jugador Axel Paz de San Patricio iniciaba nuevamente incidentes en el banco de Alianza. Hubo golpes por parte de los dos planteles y el árbitro del encuentro luego de que se calmara todo expulsaba a Paz y jugaba un minuto más.

Con el pitazo final y con la victoria de Rincón como local, San Patricio perdía el campeonato en Cutral Co sin poder repetir el campeonato obtenido en el apertura. No hubo polémicas en Cutral Co y el título fue para la gente del norte de la provincia.