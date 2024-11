La vicegobernadora Gloria Ruiz se expresó hoy sobre la situación que desde el viernes salió a la luz pública ante los allanamientos que ordenó la justicia para investigar los presuntos delitos de desvío de fondos.

Ruiz dijo: “no voy a renunciar”. Después de describir lo que consideró el inicio del conflictos, Ruiz explicó que acudirá a la justicia para requerir: “el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional, con el acompañamiento de profesionales que tomarán este caso como testigo de un atropello y autoritarismo en mi condición de vicegobernadora de la Provincia de Neuquén y presidenta de la Honorable Legislatura de Neuquén”.

Más adelante, subrayó que si: “pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo”.

En su explicación Ruiz describió que el día que se inició la sesión para tratar el presupuesto legislativo ocurrió algo que describió: “inesperado y escandaloso” y que fue el pedido de creación del denominado fondo anticíclico.

“Para sorpresa de muchos legisladores que no conocían está maniobra política inconsulta, sin debate, consenso previo y en total desconocimiento de mi persona, quisieron imponerlo”, apuntó.

Ante esta situación pidió una reunión con el gobernador Rolando Figueroa, a quien le manifestó su desacuerdo en el actuar de: ” determinados operadores políticos. Aclaré en el encuentro que se debía ordenar esta situación en armonía con toda la cámara y los responsables de la confección del presupuesto dentro de la Legislatura”.

Ruiz dijo que, en ese contexto, el gobernador Figueroa le consultó si tenía aspiraciones políticas porque debía planificar el accionar a futuro. “Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar”, subrayó.

Desde ese momento, indicó que se inició lo que considera una persecución política a través de diferentes medios periodísticos.

Finalmente, aclaró que lo que realizan en su contra es un atropello a la Constitución Nacional y Provincial. “Están intentando avanzar sin un proceso que determine si soy pasible de un juicio político o algún otra instancia legislativa, y aún más grave, sin garantizar mi derecho de defensa”, concluyó.

Se confirmó el despido de Pablo Ruiz

En un comunicado de prensa emitido por la Legislatura de Neuquén se anunció que la vicegobernadora Gloria Ruiz decidió despedir del cargo al coordinador de Casa de las Leyes, Pablo Ruiz.

La medida se adoptó en virtud de la investigación iniciada y se agregó que se busca: “asegurar que no se interfiera en el accionar del Ministerio Público Fiscal y garantizando de esta forma la independencia del poder judicial”.

Se agregó además, que el pasado 22 de noviembre en las dependencias de la Legislatura de Neuquén ubicada en Leloir 810 a las 8:30 y en la de La Casa de las Leyes con domicilio en avenida Olascoaga 560, se presentó personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, por orden del juez Juan Manuel Kees. Se solicitó información de ambas dependencias, en el contexto de una investigación judicial en curso”.

Se indicó que los funcionarios judiciales fueron recibidos por personal de las respectivas áreas que entregaron la documentación requerida. “El personal legislativo tenía la directiva de colaborar como corresponde con el accionar de la justicia, y ponerse a disposición para así avanzar sin dilaciones y cumplir con todo lo solicitado”, subrayó.

El hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, se presentó hoy en la fiscalía acompañado de su abogado.