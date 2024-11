En un evento que representa un hito para la región, este jueves se firmó el “Acta de Entrega de Obra y Cesión de Derechos” del edificio del Colegio Preuniversitario Técnico UTN – Cutral Co, formalizando su transferencia a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La ceremonia contó con la presencia de autoridades educativas, municipales y representantes de la comunidad, marcando el cierre de un proyecto que atravesó desafíos administrativos y económicos para su concreción.

Un esfuerzo comunitario para la educación técnica

El edificio, ubicado en Cutral Co, no es solo una infraestructura moderna; es un testimonio del compromiso colectivo para priorizar la educación. Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co, destacó que la construcción del colegio se completó con recursos gestionados a nivel local, tras la paralización de las obras públicas nacionales en 2023. “No nos quedamos lamentándonos. Declaramos la emergencia y conseguimos los fondos necesarios. Hoy entregamos este edificio como símbolo de una apuesta al futuro”, afirmó.

La institución, que comenzó a operar en 2022, actualmente alberga a más de 300 estudiantes de Cutral Co y Plaza Huincul, con una capacidad anual de 75 nuevos alumnos. Su oferta educativa preuniversitaria busca formar jóvenes en áreas técnicas estratégicas, alineadas con las demandas laborales actuales y futuras.

Instalaciones de primer nivel

El edificio cuenta con:

21 aulas , tres de ellas híbridas, diseñadas para integrar presencialidad y tecnología.

, tres de ellas híbridas, diseñadas para integrar presencialidad y tecnología. Biblioteca, comedor, sala de profesores y oficinas administrativas.

Un anfiteatro de 504 m² , estacionamiento para 55 vehículos y amplios espacios de circulación.

, estacionamiento para 55 vehículos y amplios espacios de circulación. Infraestructura moderna con conectividad, sistemas de vigilancia y climatización.

El director del colegio instó a estudiantes y familias a valorar estas instalaciones: “Esto no es solo para el presente, sino para las generaciones que vienen. Es una escuela diseñada para durar décadas”.

Un legado de lucha y gestión

Rioseco subrayó el papel de los recursos del ENIM provenientes de la lucha popular de Cutral Co, en la finalización del proyecto. “Es importante que todos sepan que nuestra prioridad es la educación. Hoy no solo entregamos un edificio, sino que financiamos carreras universitarias y tecnicaturas. Estamos construyendo una sociedad con acceso a oportunidades”.

La UTN, por su parte, agradeció a las autoridades locales y la comunidad por el respaldo y garantizó el compromiso de la institución con la formación de excelencia. Además, reconoció el trabajo de docentes, empresas colaboradoras como YPF, y entidades que apoyaron el desarrollo del colegio.

Proyección y desafíos

El Colegio Preuniversitario Técnico UTN – Cutral Co simboliza un modelo de gestión educativa y comunitaria, donde las obras públicas no son solo infraestructura, sino una inversión en el capital humano. A medida que los estudiantes transiten sus aulas, la comunidad espera que este espacio se convierta en un semillero de talentos técnicos, clave para el desarrollo de la región petrolera y más allá.

La entrega de este edificio pone en valor el esfuerzo colectivo y deja una lección: cuando se prioriza la educación, las soluciones superan cualquier obstáculo.