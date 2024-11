El conjunto de Cutral Co no pudo frente a Pillmatun a pesar de ir ganando el partido. Hubo decisiones polémicas por parte del cuerpo arbitral que condicionaron el encuentro, pero el local se quedó con la victoria por 2 a 1 frente al Gallo.

El encuentro comenzó muy trabado en una cancha que no permitía jugar por abajo. Alianza tuvo varias ocasiones para abrir el marcador y dos penales no sancionados. Por parte de Pillmatun no generó peligro en el arco de Romero y terminaba en cero el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Alianza pudo abrir el marcador con gol de Joaquín Rikemberg. Kevin Cortez habilitó a Braian González que definía ante la salida del arquero y el rebote le quedaba a Joaquín que por arriba ponía el 1 a 0. Alianza tuvo dos ocasiones muy claras para estirar la ventaja, pero no supo aprovecharlas.

Pillmatun por su parte, encontró una pelota bollando en la media luna de Alianza y empató el encuentro con un golazo. Alianza lograba marcar el 2 a 1 de cabeza, pero el linea levantó la bandera cobrando un Offside y todo continuó igualado.

El gol de la victoria llegaba a los 49 minutos del segundo tiempo luego de un centro del lado izquierdo del ataque del local. La visita reclamó posición adelantada, pero el línea marcaba el gol.

Alianza, a pesar de quedar segundo en el grupo, no logra clasificar a la siguiente instancia por diferencia de gol, quedando noveno entre los mejores segundos.

La tabla quedó de la siguiente manera. Don Bosco 12, Alianza y Pillmatun 10 puntos y Unión Vecinal 2 puntos.