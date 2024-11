También agredió, aunque no golpeó, a una inspectora de tránsito de la Municipalidad de Cutral Co. El ataque ocurrió durante un control vehicular en la plaza del barrio Ruca Quimey de Cutral Co.

Un control policial derivó en un hecho de violencia que fue denunciado como violencia de género. Ocurrió en la plaza del barrio Ruca Quimey, durante la tarde.

Un hombre de 36 años fue detenido en su marcha para solicitarle la documentación del vehículo, un Suzuki Swift color azul. El conductor no tenía lo que le pidieron pero explicó que vivía a media cuadra, que iba a buscar los documentos y los traía.

Efectivamente a los pocos minutos regresó con lo solicitado, pero también lo hizo su padre, de 66 años, muy ofuscado por el operativo. Al llegar increpó a los efectivos policiales y municipales que realizaban su tarea y luego golpeó con el puño a una mujer policía, en uno de sus brazos y luego empujó a la mujer municipal que salió en su auxilio.

Los policías lo redujeron y lo demoraron. Fue trasladado hasta la comisaría 15 de Cutral Co, donde se inició una causa judicial por atentado y resistencia a la autoridad. En simultáneo, tanto la mujer policía como la inspectora se acercaron hasta la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia 4 donde radicaron una denuncia por violencia de género, ya que el hombre no agredió a los varones que también realizaban el control.