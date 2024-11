En la Comarca Petrolera, un enclave marcado por el trabajo en el sector petrolero y la constante lucha social, la falta de acceso a una cobertura médica adecuada es un dolor de cabeza diario para muchos vecinos. Cientos de personas sin obra social se enfrentan a la desesperante necesidad de reunir fondos para tratamientos médicos, traslados, cirugías y medicamentos esenciales. En medio de esta crisis, algunos optan por apelar a la solidaridad comunitaria en redes sociales y medios de comunicación, exponiendo sus historias y cuentas bancarias en busca de apoyo económico. Sin embargo, este método, lejos de ser seguro, deja a los vecinos en un terreno frágil donde las estafas virtuales y certificados médicos falsos ponen en riesgo la confianza.

Un sistema de asistencia difuso y sobrepasado

En Plaza Huincul, la subsecretaría de Desarrollo Social, encabezada por Maxi Barros, brinda un tipo de ayuda económica destinada a casos específicos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, diálisis y tratamientos de quimioterapia. Pero las solicitudes superan ampliamente la capacidad de atención, y en la falta de recursos, se encienden las alarmas. “Hemos detectado certificados médicos falsificados en varias oportunidades, y eso nos obliga a hacer visitas para verificar cada caso. Pero la demanda es tan grande que no llegamos a todas las visitas cada mes”, señaló Barros en una entrevista reciente.

El proceso para acceder a estas ayudas es largo, y los vecinos deben presentar DNI, certificaciones negativas de sus familiares adultos, y, crucialmente, certificados médicos autenticados. Aun así, el sistema no siempre responde a un tiempo y muchos quedan atrapados en el laberinto burocrático, sin saber qué puerta golpear ni cuánto tiempo esperar.

El Fondo de Asistencia de Salud, un recurso invisible

Hace un año, Sebastián Ávila, concejal de Plaza Huincul, impulsó la creación del Fondo de Asistencia de Salud, un recurso de 20 millones de pesos anuales destinados exclusivamente a cubrir casos de emergencia médica para los residentes de la ciudad. La iniciativa fue aprobada y actualmente genera intereses que, según lo estipulado, deben reinvertirse en medicamentos o recursos hospitalarios si no son utilizados por los vecinos.

Para Ávila, la falta de difusión de este fondo es una de las grandes fallas. “Es lamentable que esto no se haya dado a conocer. Muchas personas no saben que tienen acceso a esta ayuda y terminan pidiendo apoyo en redes, exponiéndose innecesariamente cuando hay un fondo creado específicamente para estos casos”, comentó Ávila en una entrevista. “Esto no solo cubre tratamientos, sino que contribuye directamente a la salud pública. Si no se usa, el dinero se destina al hospital; pero aun así, hay gente que no tiene idea de que esta ayuda está disponible”.

El costoso camino de pedir ayuda

Mientras tanto, la desesperación lleva a algunos vecinos a recurrir a métodos riesgosos. En redes sociales, las publicaciones de personas pidiendo contribuciones con cuentas bancarias o enlaces de Mercado Pago son comunes. Pero estos métodos no están exentos de peligro, especialmente en una época en la que las estafas virtuales se han vuelto casi cotidianos. La vulnerabilidad de estos vecinos se amplifica con cada nueva historia que aparece en redes, dejando un rastro de preguntas sobre la efectividad y accesibilidad de los sistemas de ayuda pública.

El camino a seguir: Un sistema en revisión

Para los funcionarios municipales, una solución a la vista es ampliar los puntos de contacto y la presencia de Desarrollo Social en distintos barrios de la comarca. Se anunciaron planes para establecer nuevos puntos de asistencia en el barrio Mosconi y el Barrio Norte, en un esfuerzo por descentralizar los recursos y acercarse a los vecinos que más lo necesitan. Sin embargo, la puesta en marcha de estos cambios aún enfrenta desafíos logísticos y presupuestarios.

Para quienes deseen informarse o solicitar ayuda, la subsecretaría de Desarrollo Social de Plaza Huincul está ubicada en la Av. San Martín 909, y sus teléfonos son 2994231679 (celular) y 2994863794 (fijo). En Cutral Co, la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra en la calle Belgrano y Alberdi, con teléfonos de contacto 4967788 y una guardia telefónica al 299-155535328.

Entre la burocracia y la buena voluntad, los vecinos de la Comarca Petrolera esperan que, esta vez, los sistemas de asistencia respondan a tiempo, sin dejar a nadie en el abandono. Mientras tanto, el llamado a la solidaridad sigue resonando, recordándonos el desafío de construir un sistema de salud verdaderamente inclusivo, transparente y accesible.