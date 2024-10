El padre Pedro “Pepe” Yagas, un sacerdote que desarrolló gran parte de su servicio religioso en Cutral Co y en Plaza Huincul, se encuentra desde hace un tiempo en el Hogar San Javier, de Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires.

Hasta allí fue a visitarlo una vecina de aquí que aprovechó la oportunidad para realizar un mensaje videograbado. El padre Pepe dijo: “una súper sorpresa tengo en este momento. Esa sorpresa se llama rejuvenecer en el espíritu, en el amor y esperanza. Y llevo en mi corazón momentos muy especiales. Partiendo de mis limitaciones siempre con el amar la tierra, cultivar todo lo que hace el bien por la comunidad”.

Agregó: “fundamentalmente no perdamos la esperanza, no perdamos el cariño, nuestra identidad como comunidad de Cutral Co, pero siempre arriba a los corazones”.

La comunidad religiosa católica mantiene el recuerdo del sacerdote que desarrolló su labor durante muchos años en la capilla Cristo Obrero del barrio Aeroparque de Cutral Co. Aunque luego de haber sido enviado a otros destinos, tuvo su última etapa en la parroquia Santa Teresita del barrio Uno en Plaza Huincul.

Cada una de las localidades nombraron a sendas calles con su nombre. Están en el barrio Pueblo Nuevo y en el 25 de Mayo de Plaza Huincul.