Tras la fallida sesión ordinaria del Concejo Deliberante, quedó sin aprobar el crédito que el municipio acordó con la provincia para realizar el reasfaltado del barrio Central, además de otros proyectos como uno relacionado con la discapacidad y otro con los servicios de agua y cloacas para el barrio Marcelo Berbel.

El concejal Fernando Doroschenco (FYPN) quiso aclarar a los lectores de este medio que su postura “no demora la obra pública, apoyamos los despachos y se pueden aprobar; lo hicimos aunque no está abierto el registro de oposición, porque tienen que ser los vecinos los que convalidan la obra y recién allí se debe presentar la autorización”.

Desde la presidencia del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo aclaró que el registro de oposición se abre en el mismo momento que se determina que la obra es de utilidad pública, “eso ya está todo previsto”.

Pero más allá de cuestiones de técnica legislativa, el debate se centra en si es conveniente o no tomar el crédito que ofrece el gobierno provincial. Doroschecho admite que “si fuera un concejal de cualquier otra ciudad que no fuera Cutral Co y Plaza Huincul, lo hubiera firmado, porque no es una tasa tan desfavorable” pero su postura es firme al considerar “recurramos primero al ENIM, porque con esos intereses que se van a pagar a la provincia se pueden construir viviendas sociales; recibieron 4600 millones del ENIM en diciembre y no los han utilizado”.

Vidondo argumenta que esto último es falaz. “Las obras de cloacas y agua del barrio Marcelo Berbel se van a hacer con ese dinero, que se está utilizando para hacer obras”, dijo y detalla lo que en definitiva es el argumento político del oficialismo: que Larraza fue elegido para ser intendente y que es él quien debe gobernar. “Desaprovechar estas oportunidades es ilógico, queremos conseguir todo lo posible, el ENIM es otra alterantiva pero el Ejecutivo propuso esta y es el quién determina las obras y de dónde traer el dinero”, dijo.

En definitiva el debate resultó positivo porque el crédito que se iba a tomar en 36 cuotas ahora será en 12 cuotas. Y los vecinos no pagarán los intereses, en el caso de que la obra se haga.

“Además se van a considerar los casos particulares de familias que no puedan pagar en 72 cuotas, se verá cada caso”, dijo Vidondo.

El proyecto vuelve a la sesión este próximo martes.