La diputada provincial Paola Cabeza (MPN) presentó un proyecto para saber qué fue de los fondos que se habían destinado a obras de Cutral Co y Plaza Huincul, en la ley de endeudamiento de 500 millones de dólares que tomó la provincia.

Como una ley aprobada luego permitió que se cambiar el destino de los fondos, Cabeza pidió que el Ejecutivo provincial informe sobre el avance de las obras para Cutral Có y Plaza Huincul, incorporadas a la ley 3434 que autorizó un endeudamiento de 500 millones de dólares para obras e infraestructura.

El pedido de información está dirigido a los ministerios de Infraestructura y de Economía, Producción e Industria y solicita conocer si se modificaron los destinos dispuestos en el anexo de la ley de endeudamiento, a partir de la sanción posterior de la ley 3449 que habilitó la adecuación de la asignación de los fondos obtenidos mediante el endeudamiento para obras de infraestructura.

En los fundamentos, la legisladora señala que la aprobación de la ley 3449 alteró el espíritu original de la norma de endeudamiento que establecía de manera clara los destinos y la finalidad del crédito concedido, como así también la enumeración de las obras de infraestructura en cada localidad de la provincia.

El proyecto (17188) ingresó por Mesa de Entradas el 16 de octubre y lleva la firma de Cabeza con la adhesión de Daniela Rucci, Gabriel Álamo, Claudio Domínguez, Patricia Fernández y Gerardo Gutiérrez. No fue firmado por Juan Sepúlveda (MPN de Cutral Co) ni Yamila Hermosilla (Comunidad de Cutral Co).