Carta abierta a la comunidad:

“La Estudiantina no es joda señores funcionarios públicos municipal de Plaza Huincul”

“Cuando se pasa de la alegría, del entusiasmo, del compromiso, de la unión, de la responsabilidad de ensayar una y otra vez las coreos y las destrezas deportivas, con la ilusión de representar al colegio de la mejor manera posible, y de poner tanto esmero para adquirir en la competencia buenos resultados. Y al final sentirse totalmente traicionados por la mentirosa decisión de los jurados inciertos (Nunca se informaron quienes eran los jurados a los Delegados y como evaluarían), ante la consulta a la directora de Juventud, Sra Julieta Querci dijo que la designación vino “de arriba” y que ella no había participado. Solamente nombró al Sr. Simón Jalil que se acordaba que había evaluado TIK TOK, su desinterés era importante con respecto a la puntuación que solamente tenía un solo propósito hacer ganar un colegio de la localidad de Plaza Huincul, sin poder justificarlo, todo eso que alguna vez fue felicidad se convierte en una gran desilusión”.

“Este año, se realizó por primera vez la Estudiantina en el Municipio de Plaza Huincul, donde se invitaba a los estudiantes de localidad de Cutral Co también a participar. Y nuestros hijos apostaron a apoyar la estudiantina de Plaza Huincul, su última y única estudiantina. Si bien se realizó un reglamento por parte de los organizadores, de la dirección de Juventud del mencionado municipio, lamentablemente éste rápidamente quedó al parecer a merced del antojo de los organizadores, no respetando sus propias normas prestablecidas, como así también no se consideró la idoneidad de las personas que serían los jueces de las competencias”.

“Al parecer había una clara intencionalidad, según órdenes de arriba comentario realizado por uno de los colaboradores del evento, que los ganadores tenían que ser colegios de la ciudad organizadora. Pero esto, recién lo confirmamos el último día, al ver como padres que acompañamos a nuestros hijos en todo momento de este evento, que tenían tantas ilusiones como todos los estudiantes de representar a su escuela en una fiesta que parecía que iba a terminar bien. Pero lamentablemente la inexplicable mano de la política, poniendo a funcionarios que no están preparados para desempeñarse en sus cargos, empañaron la estudiantina, con resultados dibujados, sin planillas de puntos presentados en tiempo y forma, al punto tal que hasta hoy no pueden explicar fehacientemente a los estudiantes como es que hay ganadores de una competencia donde no están claros los puntajes dados”.

“Algunos funcionarios públicos parecen que creen que por ser jóvenes no son seres pensantes, que no merecen respeto. Subestimaron una y otra vez la buena predisposición de los participantes, faltándoles el respeto con respuestas poco claras y sin fundamentos, victimizándose, poniendo culpas en los demás, no haciéndose cargo de sus responsabilidades. Esperamos que la próxima vez que se realice un evento de esta envergadura se le de la importancia que merecen los estudiantes, porque ellos dan todo lo mejor para competir lealmente. No merecen ser engañados en su buena fé y en las ganas de pasar buenos momentos”.

“LA ESTUDIANTINA NO ES JODA, es una competencia estudiantil donde los participantes quieren participar y ganar, con reglas claras, que se respeten. No subestimen más a los adolescentes, sean serios señores, deben dar el ejemplo, sin mentiras. Recuerden que los jóvenes de hoy no son fáciles de convencer porque son seres educados, críticos y que poseen juicios de valor”.

“Cabe aclarar que luego de la injusticia reconocida por todos los presentes en el momento de la entrega de premios que nadie entendió ya que había Premios a diferentes menciones que no estaban estipuladas, todos los presentes quedaron asombrados ante el resultado final dado que daban por sentado que por todo lo presentado y los puntos calculados en sus mentes la EPET 1 se llevaba el 1º Premio, ¡gritando INJUSTICIA!, hasta las fuerzas de seguridad presentes opinaron que era una injusticia, chicos de otras escuelas que se retiraron porque sabían que no iban a ganar nada obtuvieron premios”.

“La directora de Juventud tras una crisis de nervios no quiso dar explicaciones y el personal a su cargo gritaba a viva voz que no la molestaran que el lunes siguiente ella iba a hablar. Por el chat de WhatsApp informó que el día lunes pediría a Protocolo las planillas, cosa que no se entendió si supuestamente ella era la Organizadora”.

“El lunes siguiente 30 de setiembre 2024 se entregó nota al intendente por Mesa de Entrada de la municipalidad bajo Nº 6288 de la cual no recibimos respuesta”.

“Ante la falta del llamado de parte de la Dirección de Juventud para explicar a los Delegados los resultados, el día miércoles asistimos junto a nuestros hijos personalmente y fuimos recibidos por la Sra. Julieta Querci a cargo de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Plaza Huincul. Luego de una hora de reunión donde nada estaba claro, Julieta Querci se comprometió a generar una reunión con los otros sectores involucrados (Cultura, Protocolo, Gobierno y Deportes) para que se den las explicaciones del caso ya que cuando consultamos el puntaje por rubro Mascota entre otros; dijo que el jurado había considerado que era comprada , ¿con quién habló el jurado para tomar esa determinación, porque a los delegados no los citaron? Al igual que la bandera. Se denunció en la estudiantina que había una bandera que era plagio (obtuvo 1er Premio) y que se había copiado de Pinterest, al tiempo que la Delegada de la EPET 10 acotó que nadie les preguntó tampoco el significado de la bandera, cuando explicó la de ellos todos los padres presentes y alumnos nos emocionamos, a lo cual la directora respondió: A mira vos! ¡No sabía! ¿Alguien sabe de los jurados que significa o lo que quisieron representar en cada una de las banderas? ¡Señores tómense el trabajo de preguntar a los involucrados!”.

“¡Y así tantas irregularidades que hicieron que se jugara no solo con la ilusión de los estudiantes, sino que se les faltó el respeto impunemente!”

“Seguimos sin obtener respuestas”.

“El sábado 5 de octubre el secretario de Gobierno Nelson Álvarez se comunica con Viviana Castaño, madre de uno de los alumnos de 6to E solicitando juntarse para hablar de la Estudiantina. El día miércoles siguiente se realizó una reunión donde el Sr Nelson Álvarez se compromete a reveer la Estudiantina porque todavía estaban a tiempo, pero no había que dejarlo pasar, por lo que se acordó que se juntaría a los jurados para que vuelvan a puntuar los diferentes rubros que involucraban a la Estudiantina, a lo que se solicitó que no estuviera presente la directora de Juventud la cual actuó con total parcialidad y desprolijidad en todo su proceder”.

“El día lunes 14 de octubre, un mes después y sin cumplir con lo prometido por la directora de Juventud, se pacta con el Sr Alvarez y se informa a los estudiantes de esta nueva oportunidad en un todo de acuerdo con él. El día martes se consulta nuevamente a lo que responde que el intendente Claudio Larraza estaba de viaje en Buenos Aires y que ni bien lo hablara con él se comunicaba, cosa que no ha sucedido al día de la fecha”.

“Cabe aclarar que salimos los padres a hablar por nuestros hijos, porque están devastados y no quieren que los tilden de malos perdedores. No son ni buenos, ni malos perdedores”.

“Nosotros como padres defendemos a nuestros hijos y les demostramos con ejemplo: que con educación y respeto se reclama la INJUSTICIA, para TODOS los que participaron de la Estudiantina”.

“¿Quién les va a dar respuesta a los interrogantes? ¿Habrá algún funcionario con criterio, responsable para poder aclarar todo los desprolijo que no han podido justificar? ¿O será que el intendente se tome 1 o dos horas de su valioso tiempo para escuchar a los estudiantes y darles una explicación que sus funcionarios no pueden hacer?”

“O lo más triste sería, que quedará en el olvido hasta el año que viene y aceptar la Injusticia”.

“¡NO IMPORTA QUIEN GANE, PERO QUE LOS RESULTADOS SEAN TRANSPARENTES Y CLAROS! ¡EXIGIMOS UNA EXPLICACION PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y SI SE EQUIVOCARON RECONOZCAN, REVISEN Y HABLEN CON LA VERDAD!”

“Los abajo firmantes pertenecemos a padres de 6to E Construcción Turno Tarde”.