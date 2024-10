Un vecino recibió un mensaje de WhatsApp en el que presuntamente su hermano le solicitaba el préstamo de 232.800 pesos con la promesa de devolverseló por la tarde.

El damnificado recibió un alias del banco Galicia con los datos aunque no coincidían con los de su hermano. A pesar de ello, le hizo la transferencia del monto solicitado. “Le pareció raro porque no tenía los datos de su hermano, pero no le consultó e hizo la transferencia”, relató el comisario Cristian Moscoso.

Después que hizo la transferencia ubicó a su hermano aunque daba ocupado y en la reiteración de llamadas no le respondieron. Ante esta situación asumió que fue víctima de una estafa por lo que resolvió radicar la denuncia.