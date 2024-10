Solamente tres concejales se presentaron a la sesión que estaba prevista para hoy y por falta de quorum se tuvo que levantar la sesión.

El presidente Daniel Vidondo dijo que los concejales Viviana Casado y Sebastian Avila enviaron una nota para explicar porqué no iban a estar mientras que Fernando Doroschenco y Gustavo Suárez estaban en el Concejo pero no dieron el debate porque no acuerdan con la forma de financiación de la obra.

En el orden del día había varios temas relevantes como las obras de provisión de agua y cloacas para el barrio Marcelo Berbel, sobre la que no había objeciones porque se financia con dinero del ENIM.

Pero respecto de la obra de reasfaltado del barrio Central, la oposición considera que los intereses del préstamo del gobierno provincial son muy altos para que los absorva el vecino. Informaron que la cuota sería de 200 mil pesos y que ello sería impagable para muchas familias.

En definitiva, en declaraciones radiales a FM Estilo, Gustavo Suárez propuso que se reciba el crédito pero que se destine a otra obra que no paguen los vecinos.

Fernando Doroschenco por su parte explicó que “la asistencia financiera de la provincia implicaría una tasa variable y algunos concejales no estamos de acuerdo” porque los intereses son muy altos y se devolvería el doble de lo que se pidió. Por eso “conversamos con el concejal Suárez y consideramos que el debate debía darse con el Concejo a pleno y sabíamos que iban a faltar dos concejales”.

El presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo, lamentó este retraso. “Son obras que se demoran en el tiempo de una y dos semanas en el tratamiento” y aventuró que también será complicado que entren todos los proyectos antes de que finalicen el período de sesiones ordinarias.

“Son obras importantísimas, agua y cloacas del barrio Marcelo Berbel, estamos hablando de 111 familias que se iban a ver beneficiadas de estos servicios básicos, no cuentan con agua y esta la oportunidad para comenzar a tratar esa obra, lo mismo con cloacas”, dijo Vidondo.

La circunstancia que se vivió en la sesión del Concejo fue excepcional, ya que no estaba la concejal Viviana Casado del oficialismo. Su presencia hubiera garantizado el quorum y tenía la mayoría el gobierno de Claudio Larraza para aprobar las obras.

Por estas circunstancias, el tandem Doroschenco y Suárez visibilizaron su oposición no a todas las obras sino específicamente a la financiación que propone el gobierno provincial para el reasfaltado de Central.