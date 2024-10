Se pone en marcha una nueva fecha para los equipos de la comarca con partidos muy interesantes. El Matador en primera será el único en jugar como local el día domingo. Alianza y Rivadavia juegan como visitantes.

El Matador será local en el bloque mayor frente a Patagonia el domingo a partir de las 10 de la mañana con el partido de 6ta. Luego juega 5ta, Reserva y cierra primera a las 16 horas. En el bloque menor y el Femenino jugarán como visitante en la barda frente a Maronese.

El Gallo juega como visitante en el bloque mayor frente a Don Bosco. Los partidos comienzan a partir de las 10 de la mañana con 6ta y luego jugarán 5ta, Reserva y Primera a las 16 horas. El bloque menor y el Femenino juegan de local, en el bloque menor frente a Rincón y el Femenino frente a Centenario.

Rivadavia por su parte en el bloque mayor jugará frente a Esperanza en condición de visitante. En el bloque menor y en el Femenino también viajará el Tigre. El bloque menor juega frente a Atlético Neuquén en la capital y el Femenino frente a Bicicross.

La jornada de predecima será en cancha de Petrolero el sábado por la tarde noche. A las 18:30 juegan Petrolero B vs Sacachispa, a las 19:45 Petrolero A vs Argentinos Juniors y a las 21 horas Alianza vs Rivadavia.