En la jornada de ayer se pudo conocer cuales son los rivales del conjunto de Cutral Co en el próximo Torneo Regional y como iban a ser los enfrentamientos.

Alianza comparte grupo con Don Bosco de Zapala, Unión Vecinal y con Pillmatún de Cipolletti. En la primera fecha se enfrentará a Don Bosco como local el 13 de octubre.

Los próximos partidos para el Gallo serán:

Fecha 2 Unión Vecinal vs ALIANZA

Fecha 3 ALIANZA vs Pillmatún

Fecha 4 Don Bosco vs ALIANZA

Fecha 5 ALIANZA vs Unión Vecinal

Fecha 6 Pillmatún vs Alianza