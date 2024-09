Se trata de un grupo para personas discapacitadas que trabajan bajo la dirección de Deportes municipal, en Huincul. Desarrollan tareas en el club Plaza.

Una de las trabajadoras, Patricia Quesada, hizo público el reclamo por elementos deportivos ya que, asegura, se entregaron a otros sectores pero no a este grupo.

Quesada publicó en su perfil de Facebook unos videos en los que se trabaja con el grupo con una sábana vieja y “pelotas que pedí prestadas de otro trabajo para que los chicos puedan jugar y hacer actividades”.

Según explicó hace más de dos años que esperan una solución que no llega. “Creo que no somos un grupo especial, ni tenemos que ser prioridad, pero tampoco tenemos que ser lo último, por el sólo hecho de que los chicos hoy no están haciendo actividades deportivas… quizás si tan sólo pudiéramos tener los elementos necesarios podríamos hacer mucho más”, detalló en su descargo.

También aclaró que este reclamo es propio y que no involucra a sus compañeras de trabajo. “No pido nada personal, solamente elementos para los chicos”, aclaró.