Un hombre denunció que fue extorsionado por una mujer que lo amenazó con publicar sus fotos íntimas y revelar su identidad si no le pagaba un determinado monto de dinero. La víctima llegó a transferirle 200 mil pesos aunque cuando le autora elevó el monto que le pedía a 300 mil pesos, resolvió hacer la denuncia.

En la comisaría 15° se recibió la denuncia de un hombre de 37 años que fue víctima deun presunto delito de extorsión, dijo el comisario Sierralta.

Según describió el hecho comenzó cuando la persona entabló -a través de redes sociales- diálogo con una mujer con la que empezó a enviarse mensajes. “En determinado momento ambos se envían fotos íntimas”, explicó.

Hasta que al día siguiente, la mujer empezó a ejercer presión y le solicitó dinero a cambio de no divulgar su identidad. “Bajo esta amenaza, el muchacho comenzó a hacerle transferencias: la primera de 50 mil pesos”, sostuvo el comisario. Una vez que cumpliió con la primera, la mujer insistió en que le enviara más dinero o de lo contrario iba a ventilar su identidad. Le hizo otra transferencia de 150 mil pesos.

“La persona redobló la apuesta y le solicitó 300 mil pesos. Ante esta cifra, la víctima no accedió y fue a la comisaría a radicar la denuncia”, contó.

A partir de ahora se inició la investigación judicial que analizará la comisión del presunto delito de extorsión por parte de la sospechosa.

En principio, el comisario Sierralta explicó que no es habitual este tipo de denuncias, aunque eso no es indicativo que no ocurran hechos. “En general, para la víctima es un tanto vergonzante denunciar y, muchas veces, entendemos que ocurren, pero las víctimas evitan denunciarlos por pudor”,aclaró.