Sumarse al tren de Vaca Muerta no es fácil para la comarca petrolera, sobre todo cuando Neuquén capital tracciona con su parque industrial y el mayor asentamiento de servicios.

Pero el intendente Claudio Larraza tiene una estrategia con dos ejes, por un lado reforzar la idea de que es más corto y más eficiente el traslado desde Plaza Huincul a Añelo que desde Neuquén o Centenario.

Y que podrían utilizarse los enormes galpones que YPF dejó ociosos, sobre todo en el área conocida como ex Almacenes, pero había más.

Con experiencia en la industria, Larraza dijo “sin ir más lejos, conociendo un poco la dinámica del empresariado, lo que siempre

se busca es optimizar. el recurso y optimizar el trabajo y optimizar las horas” y el trayecto por la ruta 7 desde Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar “insume dos horas, dos horas quince, mientras que por ruta 17 estás en una hora” y con eso en mente reflexionó “la pérdida de tiempo, ya sea en viaje o no laboral, es plata para la empresa”.

Y aseguró que para aprovechar esa ventaja “siempre hay que brindar los mejores servicios para que se vea con un buen parque industrial” porque cree “tenemos gran posibilidad geográfica”.

La capacidad instalada ociosa es otra ventaja que no se había planteado hasta ahora. “No es lo mismo que vos vengas a invertir la ciudad y tengas que arrancar de cero que brindar la posibilidad de ya algo constituido a cambio de que tomemos mano de obra local”.

Larraza está seguro de que Plaza Huincul no está excluida de Vaca Muerta “porque lo único que hace falta es pararse una mañana en la ruta 17 y ver el transporte de personal que se hace, la cantidad de personas que todos los días se van a trabajar”.

Y es hacia allí que posa la mirada, el norte es Añelo y hacía allí quiere que crezca la ciudad. Por eso ya se reunió con Javier Iguacel, de Bentia, que pronto estará a cargo de las áreas que puso en venta YPF, en cluster Neuquén sur que incluye el octógono.

“Me ocupo y me preocupo en esa situación (la venta de las áreas) más aún a sabienda que lo que queremos nosotros es

expandirlo hacia esa área, hacia el norte, estirar nuestra ciudad hacia ese lugar. No va a ser fácil el cambio de rumbo, pero lo haremos”, dijo el intendente en la entrevista con Cutral Co al Instante.