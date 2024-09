Comenzó hoy el dictado de la Tecnicatura en Desarrollo Web que se dictará a través de la Universidad Nacional del Comahue, en Cutral Co.

En la apertura, la rectora de la UNComa, Beatriz Gentile destacó la posibilidad que la casa de altos estudios llegue a otros territorios y que no sea solo donde está la sede central.

“Hacer esto en este momento, en alianza estratégica con el municipio de Cutral Co es muy importante, porque la universidad pública argentina que es la que abre estas puertas, no está pasando un buen momento, estamos pasando momentos muy difíciles”, agregó. Gentile detalló que la universidad no es prioridad en la agenda del gobierno nacional.

Sin embargo, marcó el punto de diferencia con el gobierno municipal cuando el intendente Ramón Rioseco se acercó para dialogar sobre laposibilidad de extender la formación universitaria en Cutral Co. “Es sumamente importante y emocionante poder inaugurar esta carrera”, acotó.

El decano de la carrera de Informática, Guillermo Grosso destacó que abrirse al interior de la provincia es muy importante. La carrera está consolidada porque hace alrededor de 15 años que se dicta. “Es una disciplina muy demandada. Todo el mundo necesita un informático, un programador, alguien que instale una red,una computadora. Y están ustedes para empezar una carrera que intentará no tanto saber cómo se usa si no cómo se hace esa tecnología, ese sistema, esa aplicación. Cómo esa aplicación llega a mi celular, a mi página web”, detalló a las y los estudiantes.

Los animó a todos ante el desafío importante que tiene por delante para que lo puedan aprovechar. Les pidió que le dediquen tiempo con lectura y ejercicios, porque no es solo asistir unas horas a las clases, sino estudiar y profundizar. Como el sistema de estudio es híbrido, se buscará que al menos dos veces haya clases presenciales.

Finalmente, el intendente Ramón Rioseco destacó lo que significa la educación pública, con el dictado de la educación terciaria, con las tecnicaturas y carreras de grado que permitan dar herramientas para las y los vecinos que se quieran desarrollar en el mundo laboral, empresarial, y comercial.

“Que lo hagamos con la UNCo es un placer y un gusto. Esta es una de las tecnicaturas de las que tenemos. En unos días volvemos con Contador Público”, subrayó.

Rioseco dijo que en este nuevo escenario de país, la educación y la universidad no importa tanto. “Pero siempre seguiremos luchando para que la universidad sea pública, gratuita y de fácil acceso a los trabajadores. Hay que estudiar para que valoremos el esfuerzo que hacemos todos para que ustedes puedan estar presentes estudiando” concluyó.

Esta primera cohorte de la carrera tiene alrededor de 50 inscriptos y tendrá una extensión de dos años y medio.