Tras las desafortunadas calificaciones del diputado provincial Marcelo Bermúdez, que trató a los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul como planeros del agua, se siguen sumando declaraciones de repudio.

El Concejo de Plaza Huincul invitó al diputado a visitar la región Comarca Petrolera, comunicarse “con este cuerpo deliberativo e interiorizarse en la situación real que atraviesan las dos comunidades respecto al suministro de agua”. Justamente desde el Concejo Deliberante se instaló la necesidad de abordar los problemas que tiene el EPAS en la producción antes de la llegada del verano.

Los concejales de Huincul repudiaron las expresiones de Bermúdez. “Este cuerpo considera que los dichos del legislador son expresiones desafortunadas e irrespetuosas para con las dos ciudades, más aún considerando que se trata de un tema muy sensible para la Comarca Petrolera y sus habitantes”.

Y luego abogaron por “un debate serio con relación al cobro del servicio de agua en nuestras comunidades, como hemos realizado en ocasiones anteriores, conformando equipos técnicos de trabajo y reuniones con los diferentes actores, en los que se ponen sobre la mesa las distintas opiniones, los reclamos de ambos lados y se hace valer lo que cada sector ha aportado y aporta”.

En forma individual, el concejal Fernando Doroschenco quiso “expresar mi máximo repudio a los dichos del Diputado Provincial Marcelo Bermúdez (PRO) quien, en una reunión de comisión de la Legislatura, se refirió a los habitantes de nuestra comarca de manera despectiva y peyorativa, señalando que en Cutral Co y Plaza Huincul “no pagan. Son planeros del agua. Con lo que pagan el agua, los de Cutral Co y Plaza Huincul, lo único que pueden reclamar es una manguera”.

“He de recordarle al señor diputado, que una de sus principales funciones es representar a los ciudadanos DE TODA LA PROVINCIA, en cuanto a atender y defender sus intereses, y sus palabras solo siembran odio, traen discriminación, violencia y exclusión. Las posiciones encontradas deben debatirse, pero de ninguna manera debe generarse agravios y descalificaciones”, sostuvo.

Concejal Pérez llevará el caso a la justicia

El concejal César Omar Pérez, representante por Comunidad en Cutral Co, ha presentado un proyecto de comunicación en

respuesta a las declaraciones del diputado Bermúdez.

Pérez considera que dichos comentarios son ofensivos, injuriosos y discriminatorios, ya que atentan contra la dignidad y el respeto de los ciudadanos de Cutral Co, quienes solo demandan una provisión eficiente y eficaz del servicio de agua potable. En este contexto, el concejal Pérez ha manifestado que está evaluando llevar a la justicia al diputado provincial si este no se retracta públicamente de sus declaraciones. Según Pérez, “estas manifestaciones no solo ofenden y agravian a nuestra comunidad, sino que también discriminan a un pueblo que lucha por su derecho a contar con el vital servicio de agua potable”.

Asimismo, el concejal exhorta y peticiona a los poderes constituidos del estado a que planifiquen una solución rápida y efectiva al problema del agua que aqueja a la comunidad de CutralCo. “Es fundamental que se aborden estas cuestiones con la seriedad y urgencia que merecen, para garantizar los derechos básicos de nuestra población”, concluyó Pérez.