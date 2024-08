Se realizados dos reuniones en Neuquén y en Cutral Co para el desarrollo turístico de la región, que nunca antes había sido abordado.

Ello quedó claro en la primera reunión de regionalización, ya que el ministro del área mencionó que no había un trabajo de territorio en la zona, no había registrado proveedores de servicios turísticos ni desarrollado productos para ofrecer. “Sin producto, no podemos ofrecer nada”, dijo el ministro Gustavo Fernando Capiet en aquella oportunidad.

Ahora se avanzó con dos jornadas de trabajo. La propuesta de provincia para Plaza Huincul es la creación de la Reserva Natural Urbana (RNU) de Laguna La Colorada. El proyecto permitirá la planificación de actividades recreativas complementarias y circuitos turísticos.

En una reunión con el intendente Claudio Larraza también se discutieron temas relevantes como la creación de un camping municipal y la organización de la Fiesta Gastronómica Huinculensis 2025, con el objetivo de revalorizar el patrimonio histórico y paleontológico de la provincia.

Durante el encuentro en Cutral Co, las dos representantes de provincia fue recibidas por la secretaria de Turismo, Yamila Temi; se acordó trabajar en el relevamiento y validación de atractivos turísticos locales, que permitirá una planificación más efectiva del turismo recreativo.

Entre los puntos tratados se abordó el ordenamiento de la comunidad rodante en la provincia, con el fin de promover el disfrute de la naturaleza de manera sostenible; y acciones para que Cutral Co sea la sede regional en el programa “Comunidades turísticas inclusivas”.