Juan Vasallo, gerente general de Servicios del Interior, fue el vocero del EPAS ante los diputados provinciales que requirieron información sobre el funcionamiento del sistema de provisión de agua a Cutral Co y Plaza Huincul.

Para contextualizar, ya se informó que está en marcha una negociación entre el organismo provincial y los municipios por el cobro (o el pago, según se mire) del servicio de agua. Desde el Concejo Deliberante de Plaza Huincul se inició una serie de gestiones para que la producción de agua sea municipal pero no hubo apoyo de los otros actores y desde ATE se denunció que hacía falta insumos y mantenimiento de forma urgente porque el sistema estaba funcionando al 30%. Los municipios adquirieron lo que hacía falta para que siguiera la producción y la rueda siguió girando.

Ahora los diputados provinciales se sumaron al escenario del debate por el suministro de agua y por ello escucharon al EPAS, que dejó datos relevantes sobre la producción de agua.

Lo que dijo el EPAS

El sistema de captación y potabilización es viejo: El acueducto de Buena Esperanza y el primer módulo potabilizador (1.000 m3/h) fueron construidos en el año 1983 (tiene 41 años de antigüedad) y el segundo módulo (1.000 m3/h adicionales), junto a la segunda cañería de conducción, finalizaron en el año 1994 (30 años) y por lo tanto requiere un mantenimiento intensivo.

El costo de producción es alto en consumo de energía: El río Neuquén y el Lago Los Barreales están a 40 kilómetros y a desnivel por lo que el envío del agua tiene altos costos en energía, ya que requiere de bombeo constante

El EPAS cobra “solamente” el 43% de los costos de la producción de agua: El costo de operación estimado para el 2024, de los dos acueductos, supera los 8.200 millones de pesos, y a las municipalidades sólo se les factura 3.600 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento. El saldo restante está subsidiado actualmente por el Ejecutivo Provincial.

Tal vez este último punto sea el más polémico, porque interpreta que el gobierno provincial subsidia el envío del agua, como si los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul no fueran neuquinos como el resto o como si no fuera obligación del gobierno provincial la provisión de agua para los neuquinos, incluso los que viven en la región Comarca Petrolera. Dicho de otro modo, como si el gobierno dijera que subsidia la educación porque construye una escuela.

El representante del EPAS, señaló que se ha desarrollado un “ambicioso plan de trabajo” para el mantenimiento de la infraestructura y un cronograma para enfrentar la emergencia. El mismo fue expuesto en detalle ante los legisladores provinciales, donde destacó las acciones a corto y a mediano plazo.