Desde el municipio de Cutral Co sostuvieron que en pocos días se llegará a un acuerdo para restablecer los pagos por el agua, que desde el EPAS informaron no se están haciendo.

El intendente Ramón Rioseco explicó a este medio que no existe voluntad desde Cutral Co y tampoco desde el gobierno provincial de municipalizar el servicio, pero admitió que hay discrepancias sobre los costos de mantenimiento y distribución.

“Había un convenio de pago vigente que en 2023, el gobierno de Omar Gutiérrez desestimó porque no le convenía al EPAS y ahora no hay convenio, no existe un marco legal para que podamos pagar las facturas y tampoco coincidimos en que se facture por bloque, no está bien. Pero estoy seguro que vamos a llegar pronto a un acuerdo”, dijo el jefe comunal.

Desde el Concejo Deliberante de Plaza Huincul se inició un análisis de lo que ocurre en el EPAS y los peligros de que no funcione. Se propuso la creación de un Ente Autárquico Intermunicipal para su funcionamiento. Pero en Cutral Co no están de acuerdo porque sostienen que se han realizado más inversiones que Huincul en cañerías y sistema de bombeos y que unificar el funcionamiento de la distribución sería “comprarse un problema”.

En definitiva, se analiza cuáles serán los pasos a seguir y mientras tanto, los municipios continúan con los aportes al EPAS para que el agua siga llegando. En la negociación del convenio futuro para el pago del agua se analizará también la compensación de la deuda existente con los aportes que han hecho los municipios hasta ahora, que tendría saldo a favor de las comunas.

Por las cloacas

Otro tema en común que tiene el EPAS con los municipios es el tratamiento y traslado de los efluentes cloacales. En los últimos años se iniciaron obras para mejorar el tratamiento que hace el EPAS en las piletas de zona de Chacras de Huincul y otras obras necesarias para su canalización.

Desde el EPAS se informó que el presidente del ente, Gustavo Hernández, y cuadros técnicos del EPAS recibieron en la sede central del organismo a representantes de las municipalidades para avanzar en distintos aspectos indispensables para mejorar el tratamiento de líquidos cloacales en las ciudades.

En la oportunidad se analizó la situación vinculada a los colectores cloacales que vienen llevando a cabo ambos municipios. En el caso de la Municipalidad de Cutral Co la obra está próxima a culminar, mientras que a Plaza Huincul le resta ejecutar un porcentaje más grande de los trabajos.