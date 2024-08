Esta noche, a las 21, está prevista la presentación de la propuesta denominada: “Cuerdas desde Canadá a Cutral Co”, que será entre el trío Acorde y la Orquesta de los Chicos. La cita es en el Centro Cultural José Rioseco, con entrada libre y gratuita.

La Orquesta de los Chicos que dirige el maestro Marcelo Chevalier se presentará esta noche junto al Trío Acorde que conforman David Adams (en violín), Sonja Adams (en cello), y Martín Kutnowski (en piano y composición).

“Hemos tenido el gusto estos días, desde el martes hasta hoy de contar con la presencia de excelentes músicos que vienen viajando desde Canadá, en una gira con distintos eventos. Uno de ellos es con la Orquesta Infanto Juvenil”, explicó el maestro Chevalier.

Uno de los integrantes del trío, el pianista Kutnowski ya era conocido porque hace dos años compartieron un concierto y ahora lo harán con el Trío Acorde.

Las y los chicos de la Orquesta pudieron participar de las masterclass y los ensayos que se programaron. Está todo listo para la presentación de esta noche, a las 21.

“Son jornadas muy importantes para la trayectoria de la Orquesta porque implica la posibilidad de avanzar mucho desde lo vivencial y artístico. La transmisión que se puede dar con el instrumento en mano y la práctica no se puede reemplazar. Quedará como momentos importantes de la Orquesta que cumple 21 años”, acotó el director.

Por su parte, Martín que es argentino y que desde hace muchos años viaja desde Canadá hacia el país, explicó que es una manera de reconectarse. “Tuve la suerte de conocer el trabajo que vienen haciendo con Marcelo y se trató de incorporar Cutral Co y la orquesta al itinerario extenso que tenemos con David y Sonia hace muchos años que venimos trabajando y tenemos un interés muy fuerte de armar lo artístico y lo pedagógico”, subrayó.

El repertorio fue armado para usar con distintas maneras y configuraciones. Tanto para los ensambles como para ejecutar solos.

Sonia, a su turno, destacó que: “le impresionó (para bien) como los más grandes ayudan a los más chicos. Ver eso es muy conmovedor”.

Para David, que cuenta con una amplísima experiencia, destacó el nivel de preparación de las y los integrantes de la Orquesta. “Es excelente para este concierto”, mencionó. David ha conocido orquestas de los lugares más remotos como China y Japón y quedó muy impresionado por la experiencia cutralquense.

Finalmente, el maestro Chevalier invitó con mucho énfasis y entusiasmo al público para esta noche. “Este tipo de experiencias no son muy frecuentes. Se escuchará una música que no es frecuente y un acceso directo a una experiencia que tenemos muchas ganas de compartir”, concluyó.

Este concierto al que invita la Asociación Amigos de la Orquesta cuenta con la adhesión de Universidad Nacional del Comahue; con la UTN -FRN; el ente ENIM; el municipio de Cutral Co; la cooperativa Copelco; Canadá Council for the Arts; y Saint Thomas University.