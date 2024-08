El equipo de Plaza Huincul ganó su partido frente a Atlético Neuquén en el 30 de septiembre de forma agónica en la última jugada del partido. Fue por 2 a 1 y pasó a los cuartos de final.

Un partido difícil se le presentó al equipo de Huincul. El conjunto visitante intentó salir de contra para hacerle daño al equipo local y logró abrir el marcador con el gol de Lautaro Cofre a los 26 del primer tiempo.

Terminaron los primeros 45 minutos y el Matador estaba por debajo en el marcador. Los dirigidos por Tranamil intentaban generar peligro por los laterales y a los 23 del segundo tiempo una jugada por la izquierda encontraba a Marcelo Muñoz dentro del área y el delantero descargaba para Uriel Cerda que estaba de frente al arco y marcaba el 1 a 1 con un golazo desde afuera del área.

Petrolero fue a buscar la victoria para no llegar a la instancia de los penales, en una de las últimas jugadas un córner desde la derecha un poco pasado encontraba la cabeza de un jugador Naranja que volvía a poner la pelota adentro del área y luego de una mala salida del arquero de Atlético Neuquén Ezequiel Galvan de Cabeza ponía el 2 a 1 final.

Con la victoria del Matador el cuadro de los cuartos de final de la copa quedó de la siguiente manera: San Patricio vs Rincón, Mareonese vs Pacífico, Don Bosco vs Alianza y Petrolero vs Centenario.