El conjunto de Cutral Co se quedó con el partido de octavos de final de la Copa Neuquén frente a Unión Vecinal por 2 a 1 como local en el Alvaro Pedro Ducas.

Alianza y Unión se volvían a ver las caras luego de la final del Super 6. En esta ocasión fue por los octavos de final de la Copa Neuquén donde el conjunto de Cutral Co fue local. El primer tiempo no hubo llegadas claras para ninguno de los dos equipos. Solo Alianza tuvo una ocasión de gol pero no la pudo aprovechar Leandro Cerda.

En el segundo tiempo llegaron todas las emociones. Antes de los cinco minutos Alianza abrió el marcador con una gran jugada por izquierda que encontró la llegada de Facundo Aguilera por el segundo palo para empujar la pelota a la red. Unión despertó y antes de los diez minutos del primer tiempo empató el marcador con un centro desde atrás de la mitad de la cancha.

El partido poco a poco fue agarrando más ritmo y se hacía de ida y vuelta. Alianza minutos más tarde del empate de Vecinal encontró el segundo gol con un centro desde la izquierda de su ataque que encontró la cabeza de Alejandro Diaz.

Alianza jugaba con el nerviosismo del conjunto visitante y generó varias ocasiones de gol que no pudo concretar y por ese motivo el resultado fue ajustado. Leandro Cerda tuvo que ser trasladado al hospital por un dolor en su rodilla. Se le realizaron estudios que descartaron alguna lesión ósea y mañana tendrá que seguir haciéndose estudios.