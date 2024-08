La ciudad de Cutral Co se prepara para recibir la 2ª Edición del Festival del Libro y Expo Vocacional “El Mundo en Letras”, que se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto en el Centro Cultural José Rioseco. Este evento, dedicado a fomentar el interés por la lectura y la formación vocacional, contará con una variada agenda de actividades para todas las edades.

En una reciente conferencia de prensa, el intendente Ramón Solano Río Seco expresó su entusiasmo por la realización del festival. “Para nosotros es un gusto poder presentar esta actividad cultural, que no solo atrae el interés de los jóvenes y niños, sino también de todos los vecinos”, afirmó. El intendente destacó la importancia de la cultura y la educación en el desarrollo de la comunidad: “Creemos firmemente en la transformación a través de la educación. No hay otra herramienta más importante y transformadora que no sea la educación.”

El festival ofrecerá una amplia gama de actividades, incluyendo teatro infantil, charlas sobre prevención del grooming, y talleres para docentes que otorgarán puntaje. “Estamos comprometidos en brindar una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan explorar y decidir sobre su futuro académico y profesional. Es fundamental darles acceso a herramientas de conocimiento y formación”, agregó Río Seco.

Entre los eventos destacados, se contará con la participación de escritores reconocidos como la licenciada Sofía Calvo, quien presentará su libro Generación de Cristal, y el doctor López Rosetti, quien compartirá su perspectiva sobre las vicisitudes de la vida cotidiana.

El intendente también hizo hincapié en el valor de la educación pública como una herramienta de inclusión y desarrollo: “A veces hay carreras que son privadas e inaccesibles, por lo que ofrecer herramientas de educación pública y universitaria es crucial para brindar oportunidades a nuestros jóvenes.”

El festival se presenta como una plataforma para fortalecer la cultura literaria y educativa en Cutral Co, invitando a toda la comunidad a participar y aprovechar las oportunidades que ofrece. La cita es del 8 al 10 de agosto en el Centro Cultural José Rioseco.