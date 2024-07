En la sesión ordinaria que se desarrolló hoy se decidió por mayoría que se implemente también la tasa que permitirá solventar el transporte público de pasajeros y obras de asfalto.

Fue vital el voto del concejal Gustavo Suárez que votó junto con los tres ediles oficialistas, por lo que la votación terminó 4 a 3, el mínimo necesario.

Al momento de votar, Suárez explicó que durante la gestión de Claudio Larraza hubo poco comunicación con el Concejo Deliberante y que les faltó información en muchos proyectos pero que votaría a favor como una muestra de confianza y de apoyo con el gobernador Rolando Figueroa.

“Es cierto que un impuesto no es bienvenido para nadie, menos para los vecinos, he estado muchas veces en esa postura orgánica, me ha tocado estar en el lugar del intendente en algún momento”, dijo Suárez y consideró que “de los nueve incrementos del combustible que hubo el año pasado y los de este año no se ven reflejos acá, este al menos se verá reflejado en suelo neuquino”.

El concejal del MPN se quejó por “la falta de comunicación que existe y que ha marcado muchas veces el concejal Fernando Doroschenco, entre el Ejecutivo y el Legislativo, mucha falta de comunicación” pero que votaría a favor al decir “pongo esta cuota al gobernador, ya que el gobierno nacional no nos manda lo que nos pertenece por derecho propio a los neuquinos”.

Trascendió que el mismo mandatario provincial mantuvo una charla con Suárez para explicarle la necesidad de que se apruebe esta tasa para financiar obras necesarias de infraestructura vial.

Hubo momentos de tensión durante el debate y se debió llamar a comisión para calmar los ánimos. El concejal del MID, Sebastian Ávila, se mostró ofuscado al momento de argumentar su voto negativo y enfrentó al presidente Daniel Vidondo, que había escrito su argumentación de cierre.

Tras esa discusión y antes de pasar a la votación, se escucharon argumentos a favor y en contra de la medida. El concejal Fernando Doroschenco consideró que era necesario sostener el servicio de transporte pero desde otras fuentes y no con una tasa y votó en contra.