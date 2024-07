YPF ha manifestado su decisión de desprenderse de áreas convencionales y puso en marcha la venta del bloque ANDES, que involucra a áreas de explotación petrolera convencional en todo el país, también en Neuquén y específicamente en Plaza Huincul.

Las áreas convencionales son las que extraen el petróleo con la perforación vertical y muchas de ellas están operativos hace muchísimos años. Entre las áreas en venta están las tres de Plaza Huincul, la histórica Octógono (donde se descubrió el petróleo en 1918), Dadín y Al Norte de la Dorsal.

Como ya se informó en Cutral Co al Instante, la rentabilidad de estas áreas está en duda porque:

Los sueldos de los trabajadores convencionales se ve impactado por los sueldos que se cobran en Vaca Muerta

Las regalías que pagan las áreas convencionales es mayor a las áreas no convencionales

Los pasivos ambientales son enormes

Sobre este último punto habló el gobernador Rolando Figueroa en la jornada Vaca Muerta Net Zero que se realizó en Cutral Co. “Hemos tenido reuniones con distintas operadoras en donde les estamos pidiendo, si bien quieren pasar algunos yacimientos, principalmente los convencionales, a otra empresas, para que exploren otras alternativas, nos tienen que entregar saneado el ambiente”, dijo en su discurso.

Luego, ante la consulta de este medio, aclaró que los contactos no han sido formales porque todavía no hay una empresa que esté haciendo el traspaso. YPF recibió ofertas por las diferentes áreas pero no está cerrada ninguna venta.

Figueroa sostuvo “no podemos trasladarle a empresas más chicas la responsabilidad de sanear la exploración de nuestro gas y nuestro peltróleo sin saber si lo van a poder cumplir. es muy importante que garanticen ese trabajo”.

Y también detalló que se “están agudizando los controles, generando todas las herramientas legales como para poder hacer muy efeciente el control, estamos en etapa de renovación de las distintas ideas que creemos que van a conducir al Neuquén que viene. que nos requiriendo una mentalidad exportadora pero también una mentalidad de defensa de lo nuestro”.

Treinta áreas finalizan concesión antes de 2027

El subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Fabricio Gulino, marcó un escenario claro en la última reunión de la región Comarca Petrolera.

“Hay que ser críticos, pensar en una reglamentación clara de cómo van a ser las reversiones, las cesiones, las caducidades, se viene un montón de trabajo en los próximos 3 años; hay 30 áreas que están venciendo de acá al año 2027, algunas no tienen mucho interés del concesionario actual entonces estamos trabajando seriamente para saber quién va a ser responsable del comisionado de los campos, el tratamiento de los pasivos, y dejar las condiciones dadas para que empresas con otras, con otro nicho de trabajo, con optimización de costos, con estructuras más chicas, pero sin espalda financiera necesaria para hacerse cargo de los pasivos, pueda participar de un negocio que es también rentable y genera trabajo”, detalló el subsecretario ante los intendentes Ramón Rioseco de Cutral Co y Claudio Larraza de Plaza Huincul.

Es que para el ministerio de Energía “el objetivo es que la gestión de áreas maduras se haga de una manera seria, priorizando el tratamiento de los pasivos” y aclaró que la mayor rentabilidad de Vaca Muerte “no quita las cosas se puedan mejorar en el desarrollo convencional, hay mucho por trabajar todavía desde los reservorios convencionales pero también hay mucho que concientizar en cómo vamos a dejar, culminar la vida productiva de algunos de ellos”.

Todo el trabajo del “comisionado del abandono también genera mucho trabajo”, apuntó Gulino.