La desaparición de Loan Peña, un niño de cinco años, sacudió a la comunidad de 9 de Julio, Corrientes. Desesperada por la falta de respuestas desde el 13 de junio, la familia Peña recurrió a todas las instancias posibles para intensificar la búsqueda. En un intento por sumar a Luis Zúñiga, un rescatista de renombre y trabajador petrolero de Cutral Co, los hermanos de Loan enviaron un pedido formal a la empresa donde trabaja Zúniga, Emergencias IHSA, y al sindicato de petroleros para que se le permita participar en la búsqueda sin afectar su salario.

Rescatistas en la plaza central de la localidad 9 de Julio

La familia Peña, al conocer la situación laboral de Zúñiga, decidió enviar una carta formal al Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci. En la misiva, fechada el 17 de junio de 2024, manifestaron su y solicitaron la liberación de Zúñiga de sus funciones laborales sin afectar su salario.

“Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de hermanos de Loan Peña, de cinco años de edad, desaparecido el día 13 de junio de 2024 y de quien no sabemos absolutamente nada. Enterados por un medio de comunicación de nuestra provincia, de que el Licenciado Luis Zúñiga, rescatista de personas en zonas de difícil acceso o remotas. Nos parece sumamente necesario contar con la presencia de Zúñiga aquí, y con su capacidad y profesionalismo en estas situaciones”, expresaron en la carta firmada por Mariano y César Peña.

loan Peña, desaparecido el 13 de junio

Con anterioridad, Zúñiga había sido liberado de sus funciones mediante solicitudes similares, lo que le permitió participar en eventos de búsqueda. “Me hicieron la nota y se la presenté, bueno, se la envié a la empresa, se la envié a los delegados”, explicó Zúñiga. Sin embargo, en esta ocasión, la situación se tornó complicada. “Me explicaron que estaba medio complicada la situación, estaban ocupados en otras cosas, así que esperé y gestioné mi licencia, mis vacaciones”.

Finalmente, Zúñiga obtuvo su licencia y, a pesar de la escasez de pasajes debido a las vacaciones de invierno, logró llegar a 9 de Julio el pasado lunes. Al arribar, se encontró con un escenario controlado por la justicia federal y la Policía Federal, quienes custodian la casa de los padres de Loan y restringen el ingreso. “La casa de los papás de Loan tiene custodia de la Policía Federal y hay dos psicólogos que están puestos por el gobierno. Así que el ingreso a la vivienda está restringido a lo que la justicia determina”, comentó Zúñiga.

Casa padres de Loan Peña. 9 de Julio, Corrientes

A pesar de los desafíos, Zúñiga se mantuvo firme en su misión. “La idea de mí era buscar en lugares específicos y así descartar una hipótesis. Así que, bueno, como no llegó nadie están ocupados en otras cosas, me quedé toda la noche y no dejan que nadie haga trabajo en forma particular o independiente de la Policía Federal, que me parece perfecto”, afirmó. Ante la imposibilidad de realizar búsquedas independientes, Zúñiga decidió trasladarse a Resistencia, Chaco, para tomar un vuelo de regreso a Cutral Co.