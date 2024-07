Se trata de restó del chef Matías Carpentier, que este viernes abrió por primera vez sus puertas al público de Cutral Co y Plaza Huincul, principalmente con pizzas, pero atención que la oferta es más amplia..

Matías participó hace poco en una competencia nacional junto a un equipo de neuquinos en Buenos Aires, y le fue muy bien. “Parte de esa propuesta que llevamos a Buenos Aires estará acá, en Arístides”, dijo Matías. Así que cena y almuerzo podrá ser con pizzas pero también habrá pastas los domingos. Si!! los domingos al mediodía estará abierto y en esta ocasión se podrán degustar raviolones de trucha.

“Nuestra apuesta es por el producto local y regional”, destaca Matías y por ello es que van a disfrutar de desayunos y meriendas muy especiales, con pastelería casera y algunas propuestas innovadoras.

Arístides está en Saenz Peña y Elordi (ex Tarjeta Naranja) y estará abierto desde la mañana hasta la noche. Por ahora es por orden de llegada, no se hacen reservas. No te lo pierdas.