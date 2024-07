En Plaza Huincul se anunciaron tres batallas de freestyle para este sábado por la tarde. Desde la dirección de Juventud se anunció el evento y se dijo que habrá entrega de medallas y premios.

El freestyle es un estilo de rap en el que se enfrentan dos raperos, que deben improvisar con las palabras que aparecen en un monitor, respondiendo a su contendiente. Se lo llama estilo libre porque para la rima no hay mucho más reglamento, queda libre al talento de cada rapero.

En Huincul habrá tres batallas, entre Enzo vs Cecilio, Tex vs El Wachin y Yugu vs Thorber. La actividad cuenta con la organización de @s_park.freestyle además de la dirección de Juventud.