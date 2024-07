En la reunión de comisión realizada ayer se firmó un despacho para que el tema se trate en la próxima sesión ordinaria, aunque no será votada sino que se le daría primer tratamiento.

Para que fuera votada en la misma sesión, tendría que contarse con cinco votos y la propuesta no contaría con ese apoyo. El proyecto de la tasa vial es una tasa municipal que se crea para sostener el transporte público de pasajeros y para sostener la obra de asfalto.

Ello fue necesario porque el gobierno nacional de Javier Milei sigue cobrando el impuesto a los combustibles pero ya no lo coparticipa ni envía fondos a las prestadoras del servicio, como se hacía antes a modo de subsidio.

La cooperativa El Petroleo quiso abandonar el contrato de concesión del transporte urbano que tiene firmado con la localidad de Cutral Co y abarca el trayecto hacia Plaza Huincul. Para evitarlo, los municipios aportan 10 millones de pesos mensuales para que siga funcionando.

Surgió allí la idea de recaudar fondos en forma local para afrontar esos costos y no dejar a la población más vulnerable, a los estudiantes y a los trabajadores, sin la posibilidad de viajar en colectivo.

En Cutral Co ya está aprobada la tasa vial y el gobernador Rolando Figueroa presionó políticamente para que también se apruebe en Huincul durante la inauguración de la guardia del hospital zonal. Desde ese momento, el proyecto de la tasa vial se comenzó a debatir. Mientras tanto, los usuarios no modificaron sus hábitos de compra y siguieron cargando en Cutral Co a pesar de que ya se cobra la tasa vial y el precio es un 4% más caro.