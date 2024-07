Los empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento -EPAS- llevan a cabo una protesta en el ingreso a la Copa, en el barrio Parque Oeste de Cutral Co. En Neuquén está tomada la sede central del organismo desde las 6 de este miércoles.

El trabajador Carlos Muñoz explicó que resolvieron visibilizar la situación porque no hubo ninguna propuesta del gobierno a las demandas que realizaron el mes pasado y que incluyó un corte en la Ruta 22, a la altura de Arroyito.

“Desde ese día que nos llamó (el ministro de Gobierno, Jorge) Tobares cuando cortamos la ruta y nos convocó a una reunión no tuvimos avance”, describió.

Recordó que los habían convocado a una mesa técnica para avanzar en la resolución de las demandas. El 25 de junio hubo una mesa que se suspendió porque no había ningún funcionario. Se pasó para el 28 y no fueron funcionarios con poder de decisión. “Nos dijeron que iban a tomar nota, pero no hubo ninguna respuesta”, acotó Muñoz.

“No hemos avanzado en nada y seguimos igual”, aclaró. Muñoz explicó que en el río Neuquén hay un solo equipo de los tres que está trabajando; en la planta de Buena Esperanza de los seis equipos hay solo uno en funciones y se trabaja al 25 % de la capacidad del acueducto. En el caso del acueducto Los Barreales si funciona y es el que sostiene el servicio.

“Ahora no es el problema porque no hay clases, hace frío y el consumo es bajo, pero en agosto cuando haya dos o tres días de calor, esto colapsará si seguimos así”, dijo.

La protesta no implica que haya corte de servicio para la población, según aclaro. Pero pidió que los intendentes y concejales puedan reunirse con los funcionarios provinciales para reclamarles la inversión que necesitan.

Aclaró que de la bomba que debían hacerse cargo los municipios está en marcha. “Se mandó a pedir los segmentos y el disco rígido de las bombas, pero no se sabe cuándo estará de vuelta”.