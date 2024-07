El 9 de julio, Día de la Independencia, se celebró con gran entusiasmo en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co. La jornada estuvo marcada por una serie de actividades que resaltaron la tradición, cultura, música y danzas de la región.

Las festividades comenzaron con el Acto Central Protocolar, que contó con la presencia de diversas instituciones educativas e intermedias de Cutral Co y Plaza Huincul. Entre las autoridades destacadas estuvo el intendente municipal, Rioseco, acompañado por otros funcionarios de la ciudad.

Tras el acto oficial, se dio inicio a la Gran Peña del Día de la Independencia. Las agrupaciones de danzas de la comarca presentaron sus números, seguidos por la actuación del grupo musical local La Surreña. El evento culminó con la presentación del reconocido dúo Orellana Lucca, referentes de la chacarera y el folclore santiagueño.

“Estamos muy felices de visitar Cutral Co y poder venir a compartir con ustedes esta fecha tan especial para nosotros los argentinos. Hace mucho tiempo que no veníamos y teníamos unas ganas tremendas de volver con toda la música de nuestra querida provincia, Santiago del Estero,” expresó uno de los integrantes del dúo. “En el show de hoy trajimos un poco de todo nuestro repertorio, presentando un recorrido por toda la discografía del grupo. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Cutral Co por haber hecho posible que hoy estemos aquí, y lo que más deseamos es que el público haya disfrutado del recital,” añadió.