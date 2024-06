El ENIM, ente que administra los fondos del yacimiento El Mangrullo para los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, se reunió con CEIPA, la cámara empresarial que representa al empresariado local del sector hidrocarburífero.

En el encuentro, las empresas hicieron llegar el reclamo al ente sobre la posibilidad de acceder a contratos en el yacimiento. Y se evaluaron posibles soluciones.

Por un lado, el ENIM y las empresas capacitarán a personal que pueda calificar al trabajo que requiere el concesionario, Pampa Energía. Pero además se analizó la posibilidad de que las empresas locales se agrupen con una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y así acceder a las licitaciones para servicios que requiere Pampa.

Lo cierto es que las empresas locales no prestan servicios en explotaciones no convencionales y sólo podrían acceder a brindar servicios auxiliares y contratos más chicos. No obstante, esos contratos generarían ingresos y trabajos para los locales.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones ubicadas en Campamento Uno (Gregorio Álvarez) con el objetivo principal del intercambio de información institucional con el fin de promover la sinergia, la vinculación y la asociatividad entre las PYMES asociadas a CEIPA y las empresas locales.