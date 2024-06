La propuesta de la conocida tasa vial ya está ya en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul. Esto consiste en la aplicación del 4,5 % en la carga de los combustibles. Después de la quita de los subsidios al transporte que realizó el presidente Javier Milei.

En Huincul, las y los concejales empezarán a analizar la propuesta recién la semana entrante cuando tome estado parlamentario y sea girado a la comisión que sea derivada.

La ciudad no había todavía analizado el tema, a pesar de que en Cutral Co ya se aprobó a fines de mayo, aunque todavía no se aplica.

En el Deliberante se deberá consensuar entre los diferentes bloques porque el oficialismo no cuenta con la mayoría y se requieren cinco de los siete votos de los ediles. La medida se adoptará para solventar el servicio público de transporte y la quita de los fondos para las obras públicas, en este caso, las viales.