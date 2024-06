Se cumplen 28 años de la primera Pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul y en la casa de la Historia continúa hasta mañana abierta la muestra fotográfica de Raúl Garrido.

La exhibición consta de los registros fotográficos tomados durante esos días donde las familias de la comarca petrolera se volcaron a reclamar ante las consecuencias que hacía evidente la privatización de YPF que ocurrió en 1991 y que provocó el despido de cinco mil trabajadores.

La muestra estará abierta hasta el domingo y se puede visitar de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

En la inauguración de la exposición el intendente Ramón Rioseco dijo que: “Cutral Co y Plaza Huincul luego de estos hechos históricos volvieron a nacer, lo cual habla de nuestra capacidad de reinventarnos y de esa resiliencia tan particular que nos identifica. No me cabe ninguna duda de que nuestra ciudad no sería la misma sin las puebladas; la historia marca que por lo general los pueblos extractivos desaparecen, en cambio Cutral Co ha vuelto a nacer con mucho más vigor”.