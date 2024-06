Hoy, a partir de las 20:30 se llevará una gran peña que está organizada por la agrupación Petroleros Solidarios, en la sede del barrio Centenario.

La entrada tendrá un valor de tres alimentos no perecederos por persona y cinco no perecederos por grupo familiar. En esta ocasión, participarán Cande, la Chinita Tapia; Caminos de mi Tierra; el ballet El Candil; la compañía de Danzas Petrolero Argentino; la Agrupación Folklórica El Elion; El Campero y su conjunto. Además del Grupo La Tentación de Cutral Co y Los Primos del chamamé.

La animación estará a cargo de Alejandro Navarrete y el sonido será de Marcelo Rubilar.

Será una ocasión para colaborar con las familias que más necesitan en este momento.