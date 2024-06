El gobernador Rolando Figueroa aseguró que son “intendentes valientes” los que presentan la tasa vial y no son demagógicos con los vecinos.

El intendente Claudio Larraza, que no había presentado la iniciativa hasta ahora, informó que lo hará esta semana y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo, afirmó que es un proyecto en el que se trabaja desde hace bastante tiempo dentro del cuerpo legislativo.

Figueroa llegó a la comarca petrolera para inaugurar la ampliación de la guardia del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul. Y habló del gobierno nacional que se queda con impuestos que pagan todos los neuquinos para financiar el transporte en la ciudad de Buenos Aires.

Y a continuación habló de la tasa vial y dijo que Rioseco y Larraza eran “intendentes con coraje, a dos intendentes que tomaron la iniciativa y dijeron nosotros queremos poder soportar el transporte público, el pavimento y la movilidad que necesita nuestra gente y esos Concejos Deliberantes que los aprobaron”.

Lo cierto es que en Huincul todavía no se trató pero desde la fallida aprobación de la rebaja en las patentes, el intendente Larraza siguió un camino hacia el diálogo con propios y ajenos dentro del Concejo. Y comenzó con Fernando Doroschenco, con quien tuvo una fructífera charla hace una semana.

Ese camino parece que cambió el panorama político y Larraza tendría consenso además de apoyo político para llevar adelante el impuesto que se usará “para el transporte y también para pavimiento”, dijo Figueroa.

Figueroa seguramente no ignoraba la demora de la tasa vial en Huincul y llegó decidido a poner blanco sobre negro. “Ramón (Rioseco) y Claudio (Larraza) les aplaudo el coraje, al igual que han tenido varios intendentes de esta provincia, trabajando espalda con espalda, porque hacer demagogia no se hace ilusionando a la gente y mintiéndole a la gente. Uno cuando tiene que gobernar, mirar al vecino a la cara y le dice por qué tiene que realizar las cosas”, dijo el gobernador.

El gobernador no dejó dudas respecto de su posición ante el impuesto, no sólo ante los intendentes, también ante el concejal de Comunidad, César Pérez y el presidente de la Cámara de Comercio, Roberto Saez, ambos parte del acuerdo político que impulsó Rolando Figueroa en Cutral Co y ahora férreos opositores a la implementación de la tasa vial.