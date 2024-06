Cerró la semana pasada el plazo para ofertar por las áreas convencionales de YPF, que tienen producción marginal. En el cluster Neuquén Sur hay tres áreas claves para Plaza Huincul por lo geográfico pero también para Cutral Co por lo laboral.

Se trata de las áreas Dadin, Al Norte de la Dorsal y Octógono, que se agruparon en Neuquén Sur. Las ofertas por las áreas han sido numerosas pero en números golbales, no se sabe aún cómo resultaron para este sector ya que el proceso es confidencial.

Este medio pudo establecer, no obstante, que el cluster no resulta muy atractivo para los operadores debido a sus altos costos operativos, el OPEX. En los últimos días trascendió que este cluster subió sus gastos operativos de 6 mil millones de pesos a 16 mil millones de pesos y ello deja un déficit de 8 mil millones anuales para 2024.

YPF puede (ahora no quiere) absorver esos costos pero ninguna empresa que se dedique a yacimientos maduros lo hará. Porque su esquema de negocio es mantener los planteles de trabajadores en un número reducido y costos bajos.

El OPEX o gastos corrientes de las tres áreas de Plaza Huincul es muy alto porque se pagan salarios por el convenio laboral de no convencionales y porque YPF siempre manejó equipos numerosos. Es decir, para los empresarios son muchos y cobran caro. Cómo se había anticipado aquí, habrá despidos cuando la operación se haga aunque el Sindicato de Petroleros Privados y su secretario general, Marcelo Rucci, anunció que ello no se permitirá.

“Si no baja el OPEX esos campos no tienen futuro, pero el sindicato no lo entiende”, dijo un empresario a este medio. Y es que el negocio de las operadoras convencionales es “rascar el fondo de la olla” con una baja producción.

En todo caso, es fácil anticipar que habrá conflictos laborales y baja de personal en el caso de que se venda el cluster y si no lo hace, YPF tendrá que tomar la decisiones duras para que el negocio sea atractivo para potenciales compradores. ¿Y los trabajadores? Sería mejor que ajusten sus cuentas familiares y se preparen para un cambio.