Un hombre fue detenido el lunes en el edificio municipal de Cutral Co tras protagonizar una serie de disturbios. La persona, cuya identidad no fue revelada, exigía ver al intendente Ramón Rioseco y, al no obtener una respuesta favorable, se volvió agresivo.

El hombre ingresó al edificio y comenzó a comportarse de manera violenta. Personal policial y de seguridad privada, que se encontraban de guardia en el lugar, intentaron calmarlo y le solicitaron en repetidas ocasiones que se retirara. Sin embargo, el hombre se negó a abandonar el recinto y empezó a insultar a las mujeres que atienden en la mesa de entrada.

Ante la persistencia de su comportamiento agresivo, el personal de seguridad procedió a su detención. Durante el procedimiento de seguridad, los agentes descubrieron que portaba un cuchillo, lo que aumentó la gravedad de la situación.

El detenido, una persona mayor con antecedentes policiales, fue trasladado a la comisaría 14 para su procesamiento.