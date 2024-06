El sábado 15 de junio llega la “Gran Noche de Boxeo” a Cutral Co con la vuelta de Damian Rojas luego de mucho tiempo sin pelear frente a su público.

El combate marcará la vuelta del “Chivita” al Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, en una de las contiendas preliminares a 6 rounds en la categoría Súper Ligero enfrentando a Emiliano Araujo de la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un récord de 7 peleas ganadas (1 por KO), 6 empates y 1 derrota.

La municipalidad de Cutral Co entrevistó al boxeador del barrio Unión donde expresó lo siguiente “estoy muy contento de volver a subirme al ring acá en Cutral Co, venimos trabajando muy bien junto a mi equipo y llegó con ritmo sobre todo porque vengo de pelear hace tres semanas atrás. Hace un par de fines de semanas estuve participando en La Comarca Corre y tuve buenos resultados en un deporte que también me gusta mucho; eso me ayuda a llegar de la mejor manera mentalmente y físicamente también me siento muy bien”

Las entradas se pueden adquirir en la caja municipal, ubicada en calle Sarmiento 145 o bien en puerta el mismo sábado en el gimnasio. El valor de los boletos es de $1.500 la Popular y $3.000 en Ring Side.