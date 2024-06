La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia rechazó las impugnaciones extraordinarias que habían presentado el Ministerio Público Fiscal, la defensora del imputado Bulgheroni y los querellantes particulares contra la resolución del Tribunal de Impugnación.

De esta manera, uno de los imputados que irá a juicio es el representante técnico, arquitecto Diego Patricio Bulgheroni, mientras que el maestro mayor de obra Eduardo Afione podrá recibir una suspensión de juicio a prueba.

Los otros acusados son Héctor Eduardo Villanueva Montalbán, socio gerente de Arte Construcciones; Sergio Percat, inspector de obra; Raúl Alfredo Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas de la secretaría de Obras Públicas; Carlos Alfredo Córdoba, director de Obras Contratadas dependiente de la secretaría de Obras Públicas; y Roberto Vicente Deza, subsecretario de Obras Públicas.

La explosión en la escuela albergue 144 tuvo como víctimas al gasista matriculado Nicolás Francés, su sobrino Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara. Ocurrió a las 13:50 del 29 de junio del 2021.

La fiscalía de Cutral Co, encabezada por el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya buscarán que los funcionarios que no controlaron la obra sean condenados. Igualmente no se esperan penas superiores a los 5 años de prisión.

La Oficina Judicial de Cutral Co confirmó que el juicio oral comenzará el 5 de agosto en la sala 15 de la Ciudad Judicial de Neuquén, la segunda en capacidad. El Tribunal estará integrado por Lisandro Federico Fidel Borgonovo, Diego Fernando Chavarría Ruiz e Ignacio Pombo.

Será en Neuquén porque la mayoría de los testigos son de Neuquén Capital.