El Servicio Metereológico Nacional modificó a la alerta para la zona cordillerana de Neuquén de roja a amarilla, por los daños que podrían producir fuertes lluvias.

Desde el gobierno provincial se distribuyó personal y convocó al Comité de Emergencias para asistir a la población que podría verse afectada.

El encuentro fue convocado por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset. Según el SMN, el área cordillerana -desde el departamento Lácar hasta el norte- se verá afectada por lluvias fuertes y persistentes.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 milímetros en el periodo de alerta, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, no se descarta la ocurrencia de precipitación nívea. La alerta es naranja para la zona de Los Lagos y amarilla para la franja central de la provincia.

De la reunión participaron la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; representantes de la Policía provincial, encabezados por el jefe Tomás Díaz Pérez; miembros de Bomberos y de Tránsito de la fuerza policial, del Ejército, la AIC, el SMN, la Coordinación de Distritos Escolares e instituciones vinculadas a la protección civil en la provincia.

Además, asistieron los ministros de Gobierno, Jorge Tobares; Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele; Seguridad, Matías Nicolini; Salud, Martín Regueiro; y Educación, Soledad Martínez; los secretarios de Prensa y Comunicación, Claude Staicos; Producción e Industria, Juan Peláez; y Planificación y Vinculación Institucional, Leticia Esteves.

Tras la primera jornada, se registran fuertes lluvias en Loncopue. El resto del área tiene este resumen de la Situación:

• No se reportan evacuados hasta el momento.

• La mayoría de las rutas están transitables con precaución.

• No se registran nevadas y prácticamente no hay viento.

• Se han detectado algunos incidentes menores, como derrumbes menores sobre la calzada e incremento en cursos de agua.

• Una familia sufrió una avería de su vehículo a 25 km de Villa Pehuenia, pero fueron asistidos exitosamente.

Se relevaron las siguientes localidades: Huinganco, Taquimilan, Buta Ranquil, Varvarco, Loncopue, Caviahue-Copahue, Chos Malal, Manzano Amargo, Barrancas, Coyuco Cochico, El Huecú, El Cholar, Las Lajas, Las Ovejas, Andacollo, Villa Pehuenia, Moquehue, Las Coloradas, Aluminé, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. La información detallada fue brindada por los referentes de cada localidad.