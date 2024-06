Se trata de Gianella, la jugadora de básquet tuvo sus inicios en Petrolero Argentino, pasando por varios equipos hasta lograr hacer historia en la segunda división de Italia logrando el ascenso a la Serie A, máxima categoría en el básquet italiano.

Comenzó desde muy pequeña su aventura por el básquet, a los tres años ya estaba en la línea categorías más chicas del Matador, pero no pudo continuar por falta de categorías femeninas y tuvo que llevar su juego Centro Español de Plottier.

Integró el seleccionado neuquino desde la categoría U13 hasta U19. Gianella disputó varios sudamericanos y pre -mundial junto a la selección Argentina pero no fue convocada para jugar el mundial finalmente.

En su trayectoria jugó con Independiente de Neuquén el Torneo Federal de Básquet Femenino. Al mismo tiempo, logró el MVP en la Araucanía que se disputó en Chubut y la impulsó a dar el salto a Europa llegando a La Merced Basquet Alghero de Cerdeña en Italia donde estuvo jugando por un año.

Por último su pase fue comprado por la BCC Derthona Básquet. Fue alternando en las categorías U17 y U19 mientras iba al banco con el plantel profesional. Este año se enfocó en U19 y con el plantel de primera lograron el ascenso siendo un hito histórico al convertirse en la primera neuquina en conseguir este logro.

“Nunca me fué fácil menos con la barrera del idioma, ya aprendiendo Italiano, se me fueron allanando los caminos en lo deportivo, y en la escuela, hoy haber logrado tanto con solo 18 años, es muy hermoso, mucho esfuerzo, la lejanía de mi familia es dura, pero siempre me apoyaron para este sueño, siempre voy a estar agradecida a todos los que me apoyaron, en especial a Alfredo Cuevas, que se extraña mucho, en estos días vuelvo a Argentina de vacaciones y a estar un tiempo en familia que se extraña mucho.”