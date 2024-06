Su nombre es Walter Jara, maestro pizzero. Es su primera vez en el campeonato mundial de la Pizza y la empanada en Buenos Aires, en Costa Salguero.

Va en representación de nuestro local llamado Undici en Cutral Co, se presenta en seis categorías de pizzas: Style New York, In Pala, a la piedra, el día de hoy y mañana 4 de junio en las categorías Napolitano, Tradicional Argentina y Tradicional Fugazzeta Argentina.

Su familia, amigos y staff de Undici le desean lo mejor y éxitos en esta etapa. ¡Nos sentimos orgullosos de él!